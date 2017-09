Boa Esporte acerta com volante e fecha elenco para o restante da Série B

O Boa Esporte registrou no último dia da janela da Série B mais um reforço para a sequência da competição. O reforço é o meia Igor, de 22 anos, que estava no Atibaia.

Com a contratação, o time de Varginha (MG) fecha o elenco para as 14 rodadas restantes da competição. Na última sexta-feira (15), a equipe já havia registrado o atacante Gil, de 26 anos, que estava no Rio Claro.