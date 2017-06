Boa enfrentará o Internacional

O time comandado pelo ainda interino Nedo Xavier não tem nenhum jogador suspenso e ainda pode contar com o retorno de Geandro, que volta após ficar fora da última rodada devido ao acumulo de cartões amarelos. Além disso, Radamés, que se recupera de uma lesão, já está treinando com o elenco e pode ser outra novidade na equipe.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do clube, outros dois zagueiros devem ser apresentados nessa semana. Eles fazem parte dos reforços trazidos para a sequência do campeonato – o meia Jair já havia chegado no fim da semana passada.

Boa Esporte e Inter se enfrentam neste sábado (1º), às 16h30, em Porto Alegre (RS).

Fonte: Globo Esporte Sul de Minas