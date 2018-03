Boa enfrenta o Patrocinense hoje, em um dos jogos mais importantes do ano

Sem exagero, mas a partida de hoje (7), contra a equipe da cidade de Patrocínio, é a mais importante para o Boa Esporte, até agora, no Campeonato Mineiro.

Se ganhar, o Boa se mantém na zona de classificação para a etapa final do campeonato e pode assumir a terceira colocação de acordo com outros resultados da rodada.

Se perder, começa a preocupação para evitar a zona de rebaixamento, já que o time está a 2 pontos do Uberlândia, 11º colocado.

As equipes estão todas emboladas. Apenas 2 pontos separam o Atlético Mineiro, em quarto lugar, da Caldense, em décimo lugar, no fundo da tabela.

O Boa vem de derrotas para Cruzeiro e Tupi, todas fora de casa. Por enquanto, o time só venceu uma partida em casa no estadual. O técnico Sidney Moraes não poderá contar com o zagueiro Renato Justi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Romário Leiria aparece como favorito para ser o substituto. A novidade pode ser a estreia do volante França (volante que atuou no Palmeiras), anunciado nessa terça-feira e que já teve o nome publicado no BID.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução