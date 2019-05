Boa enfrenta o Atlético-AC em busca da primeira vitória na Série C

Após dois jogos e apenas um ponto conquistado, o Boa Esporte recebe o Atlético Acreano neste domingo (12), Dia das Mães, em busca da primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h no Estádio Municipal em Varginha, o Melão.

Em sexto lugar, a equipe de Varginha precisa acordar e começar a pontar se quiser brigar por uma vaga na fase de mata-mata da competição nacional. O adversário, também com um ponto, ocupa a lanterna pelo saldo de gols. Na primeira rodada, sofreu uma goleada de 3×0 para o Volta Redonda, e em seguida, empatou em casa com o Ypiranga, do Rio Grande do Sul.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Iago Almeida