Boa continua treinando forte para enfrentar o Atlético Mineiro

O Time do Boa Esporte realizou na manhã desta segunda-feira (15) um treino no Centro de Treinamento (CT – Campo do Flamengo) que se localiza na Rua Paraná. A equipe Boveta realizou treino de Musculação e treino Físico Técnico. Ainda hoje, a equipe voltará no período da tarde ao CT para realização de mais atividades Técnicas.

Em entrevista, o Técnico Sidney Moraes declarou estar muito confiante na equipe e que tem certeza que bons resultados estão por vir. “Os meninos estão treinando forte, dedicando 100% ao clube, realizando todos os treinos com muita raça, já estão começando a se entrosar bem, se continuar assim, tenho certeza que bons resultados estão por vir”, ressaltou.

Lembrando que dia 18/01 às 19h30 no Estádio Municipal Dilzon Melo (Melão) acontecerá o jogão entre a equipe do Boa Esporte contra o time do Atlético Mineiro.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: ASCOM Boa Esporte