Bate Papo Esportivo no Shopping reuniu profissionais que discutiram a atualidade

Para o secretário de Esporte e Lazer de Varginha, foi um momento importante para discutir o esporte em geral como o futebol feminino

O Bate Papo Esportivo realizado pelo Via Café Garden Shopping, na noite da última quinta-feira (7), foi uma oportunidade positiva para atualizar informações sobre o meio esportivo. Esse foi o balanço do secretário Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Varginha – SEMEL, Henrique Lemes, que também é comentarista do programa “Bola na Rede” da Rádio Melodia FM 102,3 e narrador de jogos de futebol.

No encontro foram discutidos assuntos como a ascensão do futebol feminino que ganhou maior repercussão com a Copa do Mundo desse ano e que incentivou a SEMEL a oferecer à população aulas gratuitas. “As meninas já estão treinando toda terça e quinta, a partir das 18h30, no Campo da SEMEL, no bairro São Geraldo e essa é mais uma atividade que a Prefeitura oferece de graça para a população e que pode revelar talentos para o mundo, como já acontece em outras modalidades esportivas”, declara Henrique Lemes. Na tarde, dessa sexta-feira, o secretário foi acompanhar a revitalização da quadra do Bairro Pinheiros, obra realizada também pela Prefeitura. (ver fotos)

Também foram abordados o Boa Esporte que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, outras modalidades especializadas e o esporte em geral. O Bate Papo que começou às 19h30 foi até às 20h45, na Praça de Alimentação do Shopping – dentro da semana de comemoração ao Dia dos Pais – contou também com a presença do comentarista do programa Ataque da Rede Mais/Record, FelipéRepolês, do editor do G1 Sul de Minas e do GloboEsporte.com, Régis Melo e do repórter esportivo, Thiago Rodrigues.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha