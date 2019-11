Basquete – Caldense e Casa Branca se enfrentam neste sábado pela semifinal da Copa Difusão

Pin Compartilhar 0 Compart.

A equipe de basquete adulto da Caldense irá enfrentar Casa Branca pela semifinal da Copa Difusão no próximo sábado, dia 09 de novembro, às 18 horas no Ginásio Ronaldo Junqueira, sede alviverde, com entrada gratuita e aberta ao público. Quem vencer avança para a final da competição, para enfrentar São Sebastião do Paraíso ou São Carlos, ainda com data a definir.

A Caldense vem fazendo uma campanha arrebatadora. Foram nove jogos e oito vitórias até aqui na competição, sendo a melhor campanha na fase de classificação. Destaque para os triunfos sobre São Sebastião do Paraíso (75 a 67), Muzambinho (75 a 57), Cabo Verde (73 a 40), Associação Atlética Riopardense (58 a 38) e DEC Rio Pardo (58 a 44). Depois nas quartas de final, vitória por 72 a 59 frente à Riopardense, atual campeã da Copa Difusão.

A boa fase tem explicação. “A consistência da nossa campanha é devido ao comprometimento dos jogadores. Todos compraram a ideia e estão se dedicando muito. Ano passado tivemos alguns revezes e nos fortalecemos para este ano. A galera tem o DNA da Caldense, todos passaram pelas categorias de base do clube e sabem o que representa defender a Caldense” – disse o técnico Otávio.

Sobre o time adversário, Casa Branca, o técnico espera um jogo disputado e intenso. “Será uma daquelas partidas que se decide nos minutos finais. O time deles é mais novo, movimenta muito na quadra. Eles já foram campeões de uma das edições da Copa Difusão e conhecem o caminho do título. Nesta temporada não tiveram uma boa classificação na primeira fase, mas venceram as quartas de final fora de casa. Então temos que respeitar muito” – completou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Caldense / Foto: Renan Muniz / Caldense