Barcelona tenta convencer Neymar após receber proposta tentadora

Na terça-feira, o canal “Esporte Interativo” revelou que Neymar havia aceitado uma proposta do PSG e que seria anunciado nas próximas semanas como reforço do time Paris, que pagaria a multa rescisória de € 222 milhões (R$ 814 milhões) ao Barcelona.

O Barcelona já disse que não negocia Neymar e que para o PSG tirá-lo terá de pagar o valor integral da multa rescisória: os tais € 222 milhões. A diretoria catalã está ciente do problema e demonstra preocupação nos bastidores, mas publicamente garante com “200% de certeza” que o camisa 11 não sairá. O time francês é do grupo de investimento QSI, ligado à família real do Catar, tem o catari Nasser Al-Khelaifi como presidente e está com o cofre aberto. Parte da imprensa esportiva da França desconfia de que a proposta é uma estratégia do staff de Neymar para obter mais do Barcelona. Neymar, em entrevista ao site “Goal”, disse que está com a cabeça no Barça.