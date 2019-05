Band inicia transmissão do Brasileirão Feminino e tem salto de audiência

A Band conseguiu crescer na audiência com a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, em acordo anunciado há menos de um mês. No último domingo (19), a emissora exibiu o torneio e teve alta em relação à média de telespectadores.

O canal transmitiu a partida entre Santos e Internacional. Com o jogo, teve 2,5 pontos de média, com pico de quatro pontos. A média de participação de televisões ligadas ficou em 5% na capital paulista.

O número é baixo caso seja considerado o futebol masculino exibido pela Globo, mas para a Band foi significativo. O Brasileirão Feminino representou um crescimento de 138% na média do canal para o mesmo horário em domingos anteriores.

A entrada da Band foi um reforço na estratégia de distribuição do torneio organizado pela CBF. Antes, a entidade havia acertado com o Twitter para a exibições de jogos por streaming.

Neste ano, o futebol feminino deverá ganhar ainda mais espaço na televisão. Além do Brasileirão pela Band, a Copa do Mundo da categoria será exibida em rede aberta, com jogos da seleção brasileira ao vivo, além da Band, pela Globo.

Segundo a medição do Ibope, cada ponto de audiência medido equivale a 73.015 residências (ou 200.766 pessoas) na Grande São Paulo.

