Balanço final do Brasileirão 2019: Flamengo de Jesus sobrando, Santos de Sampaoli encantando com pouco, Palmeiras decepcionando, CAP cada vez maior, Rogério Ceni gigante no Fortaleza e rebaixamento inédito

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Brasileirão de 2019 chegou ao seu fim, e com ele veio aquele momento de analisarmos toda a competição. Quem se superou, quem encantou, as decepções e os rebaixados para a Série B do ano que vem.

O campeão Flamengo, encantou e sobrou com um futebol ofensivo e tático após a chegada de Jorge Jesus, os rubro-negros têm motivos de sobrar pra comemorar, além de ganharem o Brasileirão com sobras, a equipe ainda levou a Taça Libertadores. O vice campeão Santos também teve motivos pra comemorar, o futebol ousado e pra frente de Jorge Sampaoli encantou á todos, mesmo com problemas de bastidores e com pouco elenco, o time da baixada santista fez bonito e terminou na segunda colocação.

O Palmeiras foi aquela equipe que não teve nada pra comemorar, além de ser eliminado do Paulistão e da Libertadores, o time que começou com Felipão, passou por Mano Menezes e terminou com Andrey Lopes do sub-20, ficou 16 pontos atrás do campeão Flamengo. O Grêmio de Renato Gaúcho, fez mais uma boa campanha, campeão Gaúcho e semifinalista da Taça Libertadores 2019, mesmo tendo sofrido uma goleada na segunda partida de 5 x 0 para o Fla, o tricolor se manteve bem na disputa do Brasileiro e confirmou mais uma ida a Taça Libertadores.

Talvez o Athletico Paranaense tenha sido a surpresa mais positiva da competição, a equipe foi campeã Paranaense jogando com o grupo de aspirantes, na Libertadores teve ótimos momentos como o 3 x 0 diante do Boca Juniors na Arena mesmo que depois tenha sido eliminada pelo mesmo Boca nas oitavas. Além disso, a equipe foi finalista da Recopa e perdeu para o River Plate, após ter vencido em casa a primeira partida, no entanto, o auge do furacão foi no final de Outubro, após vencer o Internacional por duas vezes na final da Copa do Brasil e se sagrar campeão pela primeira vez da competição. Mesmo após o título, a equipe continuou levando o Brasileirão a sério, e terminou na quinta colocação com incríveis 13 jogos sem perder; Talvez a maior perca do Furacão tenha sido a de Thiago Nunes treinador que foi para o Corinthians

O São Paulo apesar de auto investimento como Pato, Daniel Alves, Juanfran e Pablo terminou na sexta colocação, se classificando para Libertadores de forma direta, um bom resultado, tendo em vista que em 2019 a equipe caiu para o Talleres, ainda na fase de pré-libertadores, Diniz continua no comando.

Inter e Corinthians fecham o G-8, as equipes irão disputar a pré-libertadores, e ambas têm algo em comum, os respectivos times vão começar com treinador novo, o timão terminou com auxiliar Coelho, Thiago Nunes assume em 2020. Já o Inter, começou com Odair Helmann, e terminou o Brasileirão com Zé Ricardo, contudo, já é dado como certo Eduardo Coudet, técnico do Racing, que já está fechado com o colorado para próxima temporada.

Em nono aparece o Fortaleza, após vencer o Cearense e a Copa do Nordeste, a equipe de Rogério Ceni fez grande campanha e terminou na nona colocação do Brasileirão, conseguindo vaga para Conmebol Sulamericana em 2020. Rogério Ceni talvez tenha sido o principal responsável por uma temporada tão espetacular, mesmo após saída rápida do treinador para o Cruzeiro, e chegada de Zé Ricardo no tricolor de aço; Os dois meses do término do casório parecem que não custaram tão caro.

O Goiás foi outra equipe que fez grande segundo turno, após começo de campeonato fraco e turbulento, o esmeraldino reagiu com a chegada de Ney Franco, tendo uma ascensão meteórica, e terminando entre os 10 primeiros. Destaque total para o jovem atacante Michael, que com jogadas rápidas, gols e assistências encantou à todos.

Bahia e Roger Machado, foi um casamento de altos e baixos, a equipe de Salvador chegou até sonhar com classificação para Libertadores, o time baiano rondou por muito tempo as primeiras colocações, no entanto, após uma seca de oito jogos sem vitórias, o tricolor perdeu o embalo e terminou na 11ª colocação, garantindo vaga para Sulamericana no ano que vem.

Vasco e Luxa, foi uma combinação perfeita, o “pofexô” assumiu o clube cruz-maltino na zona de rebaixamento, e com grandes riscos de mais uma queda, entretanto após grande trabalho de motivação e organização, o gigante da colina respirou e terminou na 12ª colocação, além de conseguir vaga na Sulamericana. O time carioca ainda bateu a marca do Flamengo e tem hoje o maior do número de associados do Brasil, em menos de 15 dias torcedores de todo país aderiram a campanha tudo graças as promoções que a diretoria vascaína fez.

Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo decepcionaram suas torcidas. O galo até começou bem, se manteve durante bom tempo no grupos dos quatro primeiros, mesmo após ter sido derrotado pelo seu arquirrival na final do Campeonato Mineiro, e ter sido eliminado pelo mesmo nas quartas da Copa do Brasil, porém a equipe de Rodrigo Santana caiu de produção na segunda parte do temporada, Rodrigo foi embora e para seu lugar Vágner Mancini foi contratado, com um contrato de apenas três meses, a temporada acabou de forma melancólica após derrota para o Internacional por 2 x 1, e o amargo 13º lugar na competição, resta saber se Mancini fica ou não. Botafogo e Fluminense com graves crises financeiras lutaram até o final, e conseguiram o objetivo de permanecer na primeira divisão; O Flu teve Diniz no comando durante boa parte da competição, o momento mais turbulento foi quando Oswaldo de Oliveira assumiu, após briga e discussão com Ganso, o treinador saiu, Marcão até então auxiliar assumiu o tricolor e conseguiu se salvar da degola, de quebra se classificou na última vaga para Sulamericana. O Botafogo também fez troca de treinadores, começou com Eduardo Barroca e terminou com Valentim, empurrado pela sua torcida, o time da estrela solitária conseguiu o objetivo principal que era a permanência na série A.

O Ceará, conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada, após trocar de treinador faltando três rodadas para o término da competição, a equipe de agora Argel Fucks segue na elite do futebol brasileiro em 2020.

Avaí, CSA e Chapecoense caíram para a série B na próxima temporada 2019. Todas essas equipes terão companhia do gigante Cruzeiro, que pela primeira vez em sua história, irá jogar a divisão inferior do Campeonato Brasileiro em 2020. Um elenco milionário, que começou a temporada como favorito para ganhar tudo, terminou em 17º na competição, com apenas sete vitórias em 38 jogos. Escândalo de diretores, confusões grandes nos bastidores e quatro troca de treinadores, renderam ao Cruzeiro um inédito descenso.

Rdação CSUL – Alisson Marques