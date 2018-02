Bairro Santana ganhará novo campo de futebol em Três Corações

Novo campo de futebol do bairro Santana está em fase final da obra e, em breve, será entregue aos moradores que há tempos reivindicavam este benefício, pois o antigo campo, improvisado, encontrava-se em área de alagamento por ser próximo às margens do Rio do Peixe.

Com 90 x 60 metros e localizado na Rua Carijós (Santana), o novo campo está recebendo o restante da grama natural, empregada pela empresa de Belo Horizonte, Agropecuária Boa Safra Ltda. Adequada ao clima da região, a grama natural é mais resistente e tem maior capacidade de regeneração.

Será realizado também, o plantio de árvores frutíferas e nativas ao entorno do campo.

Esta é mais uma iniciativa dos gestores municipais que mais investiram na infraestrutura esportiva de Três Corações, quando se leva em conta os espaços comunitários construídos ou recuperados pela Prefeitura como, quadras cobertas e descobertas em escolas e comunidades, quadras de areia, campos society, academias ao ar livre, pista de skate, entre outros, que beneficiaram vários bairros da cidade. Estão previstas ainda, as construções do novo estádio de futebol “Arena do Rei” e do Complexo Esportivo, próximos à Casa de Saúde Santa Fé.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: Alexandre de Almeida