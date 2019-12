Bairrão Menotti 2019 conhece seus finalistas

Pin Compartilhar 0 Compart.

O “Bairrão Menotti 2019” está chegando ao seu término, agora falta apenas um jogo e que jogo, a grande finalíssima da competição! Frangobel e Fertipar realizaram no próximo domingo (08) o último jogo do torneio.

Quatro equipes já entraram em campo nesse domingo sabendo que vão participar do “Amadorzão” em 2020, são elas: América, Frangobel, Fertipar e Figuerinha, a disputa agora seria pelo título da competição.

As semifinais

Ambas as partidas válidas pelas semifinais foram realizadas no estádio da Semel, em Varginha. No primeiro confronto, a Frangobel dominou a equipe da Figuerinha e venceu por 3 x 0, comandado em campo por Max, “Búri” e “Esquerdinha” a equipe do treinador Vitinho sobrou e se classificou para a final sem maiores problemas. No segundo confronto no estádio; América e Fertipar fizeram uma grande jogo, mesmo debaixo de muita chuva. O placar magro de 1 x 0, garantiu o Fertipar na final contra a Frangobel no próximo domingo. O América até tentou, mas parava no forte sistema defensivo dos “azulados” da Fertipar.

A grande final

Fertipar x Frangobel irão duelar pelo título do campeonato no próximo domingo (08), vale lembrar que a Frangobel joga pelo empate para se consagrar campeã.

A grande final está marcada para 11hs, no estádio da Semel.

Redação CSUL – Alisson Marques

Foto: Alisson Marques