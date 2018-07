Auxiliar técnico sub-15: Leandro Guerreiro de volta ao Cruzeiro

O ex-volante Leandro Guerreiro está de volta ao Cruzeiro. Ele se aposentou em 2016, quando encerrou seu contrato com o América. Agora, Guerreiro assumiu o cargo de auxiliar técnico da equipe sub-15 da Raposa.

“Fui apresentado ontem (terça-feira) e começo a trabalhar hoje (quarta)”, disse o ex-jogador ao Superesportes. O Cruzeiro confirmou a contratação.

Como jogador, Guerreiro ficou três temporadas no Cruzeiro. Disputou 119 jogos e marcou 4 gols. Ficou identificado como um atleta de raça e de pegada no meio-campo.

Participou da goleada sobre o Atlético por 6 a 1 em uma temporada difícil para a Raposa, que se livrou do rebaixamento do Brasileiro graças ao resultado histórico sobre o rival. Guerreiro foi campeão brasileiro de 2013, mas era reserva.Quando deixou o Cruzeiro, acertou com o América. No Coelho, disputou 147 jogos e marcou 1 gol.

Aposentado, Guerreiro seguiu morando com a família em Belo Horizonte. No Cruzeiro, terá uma nova oportunidade em uma outra função no futebol.

Leandro Luchese Guerreiro

São Borja (RS), Brasil

Nascimento: 17 de novembro de 1978 (39 anos)

Clubes na carreira

Internacional; Guarani; Salernitana; Napoli; Ponte Preta; Pescara; Criciúma; Botafogo; Cruzeiro; América

Títulos:

Criciúma

Campeonato Brasileiro – Série C: 2006

Botafogo

Campeonato Carioca: 2010

Cruzeiro

Campeonato Mineiro: 2011

Campeonato Brasileiro: 2013

América

Campeonato Mineiro: 2016

Fonte: Super Esportes / Foto: Alexandre Guzanshe