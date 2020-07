Autoridades varginhenses saúdam Amanda Ribas após mais uma vitória no UFC

Pin Compartilhar 0 Compart.

Secretário de Governo e de Habitação e Desenvolvimento Social, Honorinho Ottoni leva mensagem do Prefeito Vérdi Melo que cumpria agenda em Belo Horizonte.

A lutadora varginhense, Amanda Ribas, chegou na tarde de ontem (20), em Varginha, vinda de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde venceu a luta que abriu o card principal do UFC 251, no dia 11 de julho. Ao vencer, a norte-americana Paige VanZant, em uma luta que durou pouco mais de 2min. Amanda prossegue invicta com quatro vitórias pelo UFC e é considerada uma das melhores atletas do país.

A equipe de Amanda Ribas, que inclui o pai Marcelo Ribas e o irmão Arthur, ao chegar em Varginha fez questão de fazer a primeira parada onde fica a estátua do mascote ET, próximo ao VTC. A lutadora fez questão de tirar fotos como demonstração de saudade de sua terra natal. Depois seguiu direto para academia da família, no alto do Sion, onde foram saudados e parabenizados pelo secretário municipal de Governo e de Habitação e Desenvolvimento Social, Honorinho Ottoni.



“Estou aqui representando o prefeito Vérdi Melo que cumpre importante agenda oficial em Belo Horizonte, mas que gostaria de parabenizar pessoalmente essa equipe que é motivo de orgulho para Varginha”, registrou Honorinho. Ele ainda declarou que em breve o prefeito Vérdi fará uma visita à academia e faz questão também de receber a lutadora e equipe na Prefeitura.

Sempre esbanjando simpatia, Amanda e o pai Marcelo confirmaram estar esperando a visita de Vérdi e agradeceram pela recepção.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha