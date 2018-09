Aula inaugural do #Desafio21DiasVarginha foi um sucesso; Confira a programação de atividades

Teve início nesta segunda-feira (3) na Academia de Rua da Vila Paiva, o #Desafio21DiasVarginha. A aula inaugural foi um verdadeiro sucesso, mais de 400 pessoas participaram da atividade.

O desafio é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL de Varginha e tem como organizador o professor de Educação Física, Flávio Henrique Pontes. A ideia do desafio é incentivar as pessoas a adotarem hábitos saudáveis de alimentação somados à prática esportiva.

Confira a Programação do #Desafio21DiasVarginha

– 04 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aeróbica + Localizada +Trote)

– 05 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Bastão + Ginastica + Corrida)

– 06 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aerobox + Localizada)

– 07 de setembro: 07h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aulão Aeróbica + Caminhada 4km)

– 08 de setembro: 07h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aulão AEROBOX + ZUMBA)

– 09 de setembro: 07h – Caminhada 3 Torres #Desafio21DiasVarginha

– 10 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Ginástica Aeróbica + Localizada + Trote)

– 11 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (H.I.T)

– 12 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aeróbica + Localizada + Trote)

– 13 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva ( ZUMBA)

– 14 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Trote + Aeróbica + Localizada + Corrida)

– 15 de setembro: 07h – Caminhada da SEMEL para Flora – 12km

– 16 de setembro: 07h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aeróbica + Localizada + Corrida)

– 17 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Ginástica Aeróbica)

– 18 de setembro: 19h – Aullão na Academia de Rua da Vila Paiva (H.I.T)

– 19 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Bastão + Localizada + Corrida)

– 20 de setembro: 19h – Aulão da Academia de Rua da Vila Paiva (Aeróbica e ZUMBA)

– 21 de setembro: 19h – Aulão na Academia de Rua da Vila Paiva (Aeróbica + Localizada + Corrida)

– 22 de setembro: 19h – Aulão de Encerramento na Academia de Rua da Vila Paiva

– 23 de setembro: 19h – das 7h as 13h – Avaliação Física no EVs da MOREMOTO (Rua Dr. José Nogueira Acayaba, 46 – Centro/pra cima da Igreja do Rosário)

Fonte: Varginha Online / Foto: Flávio Pontes