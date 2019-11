Atlético vence e se distancia da degola; Fábio salva Cruzeiro de derrota

Fábio foi o responsável pelo ponto que o Cruzeiro levou para Belo Horizonte após partida complicada na Arena da Baixada. Com várias defesas difíceis, o goleiro cruzeirense segurou o empate em 0x0 com o Athletico Paranaense. Resultado impediu o Furacão de chegar ao G-6 e afastou a Raposa um pouco mais do Z4. Sassá foi expulso após ajeitar a bola com a mão e mandar para as redes. O VAR revisou e o atacante levou o segundo amarelo.

Clássico

No próximo domingo (10) o Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro no Mineirão para um um clássico quente que promete lotar o estádio. Mas, as duas equipes têm preparações importantes durante a semana para o jogo das 16h.

Abel Braga deixou aberta a possibilidade de Léo retornar à equipe titular diante do maior rival. O motivo? A experiência do defensor, de 31 anos, que está na Toca desde 2010. Assim como na zaga, a lateral-esquerda sofreu mudança. Diante do Bahia, Dodô foi titular. Contra o Athletico-PR, Egídio foi o escolhido.

O diretor jurídico do Atlético-MG, Lásaro Cândido, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira para alfinetar o rival Cruzeiro. Na semana de clássico, Lásaro usou a entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro, Abel Braga, para desabafar sobre sobre arbitragem: “O clube levou o Mineiro na “mão grande”. Ganhou um pênalti contra o Inter, deveria ter jogador expulso contra o Bahia. A lista de favorecimento na era do VAR… chega próximo do clássico e já começaram…” – publicou o diretor do Galo.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo