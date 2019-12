Atlético se aproxima de Sampaoli; Elias e Luan estão de saída

Pin Compartilhar 0 Compart.

Sonho do Atlético Mineiro, o treinador argentino Jorge Sampaoli estará nesta quinta-feira (19), na cidade do Galo em Vespasiano para uma reunião com diretores atleticanos. A cúpula alvinegra tenta acertar a contratação do técnico para 2020. Além do salário, a diretoria atleticana acredita que a grande estrutura da equipe, principalmente em seu Centro de Treinamento, possa ser um fator à mais para a contratação do treinador.

Após deixar o Santos nas últimas semanas, Sampaoli recebeu forte sondagem do Palmeiras, entretanto, os altos salários assustaram os diretores palmeirenses que decidiram fechar com Vanderlei Luxemburgo para o próximo ano.

Sampaoli tem passagens por clubes sulamericanos e europeus, seu melhor trabalho no continente americano foi sem dúvidas, na Universidad do Chile nos anos 2010 e 11, trabalho esse que levou a LaU ao título da Copa Sul-Americana em 2011. Já na Europa, Sampaoli passou pelo Sevilla e logo depois foi o treinador da seleção argentina na Copa do Mundo de 2018.

No Brasil, Sampaoli foi treinador do Santos na última temporada, levando o clube santista ao vice-campeonato.

Elias e Luan, de saída

Quem não fica no galo é o volante Elias, em fim de contrato o jogador não terá seu vínculo renovado para o ano que vem.

O atleta que chegou com status de estrela em 2017, não rendeu o esperado. As atuações passadas em Flamengo e Corinthians que chegaram à levar Elias até a seleção brasileira, não se repetiram no Atlético, com isso muitas das vezes o jogador chegou a ficar no banco de reservas.

Agora, Elias e seu pai cobram uma dívida de R$ 2 milhões do clube alvinegro, o pai que também é agente do jogador, disse que o clube deve esse valor referente à salários, 1/3 salário, férias, imagens, premiação e comissões de intermediação. O pai do atleta ainda não descartou ida à justiça para receber todo o dinheiro.

Foto: Bruno Cantini/AtléticoMG

Outro que não fica no Atlético em 2020, é Luan. O “menino maluquinho” como é conhecido carinhosamente pela massa alvinegra, acertou sua ida para o V-Varen Nagasaki do Japão.

Luan chegou ao clube em 2013, de lá pra cá teve passagens marcantes como nas conquistas da Libertadores em 2013 e Copa do Brasil 2014. Além disso, colecionou títulos no clube mineiro. Com a camisa atleticana foram, além da Libertadores e Copa do Brasil, uma Recopa Sulamericana, três Campeonatos Mineiros e um Torneio da Flórida. Em 305 jogos pelo Atlético, o jogador fez 48 gols.

Foto: Bruno Cantini/AléticoMG

Em suas redes sociais o jogador agradeceu o carinho da torcida e do clube, dizendo “Obrigado, Galo!”

A venda foi concretizada na última terça-feira (17). O galo deverá receber cerca de R$ 6 milhões.

Redação CSul – Alisson Marques