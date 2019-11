Atlético perde em casa para Athletico Paranaense

Pin Compartilhar 0 Compart.

A equipe alvinegra segue sua rotina de oscilações e chega a terceira partida sem vitória. Se existe um lema para o Atlético Mineiro, esse lema é: oscilar, oscilar e oscilar. Após empate no clássico contra o Cruzeiro e derrota para o Fluminense, o Atlético entrou em campo com apenas um pensamento, vencer e espantar a fase ruim. O que se viu foi um time com vontade de vencer e indo pra cima do adversário, no entanto, Santos goleiro do Athletico Paranaense estava em dia inspirado e com boas defesas garantiu o 0 x 0 na primeira etapa. Já no segundo tempo, as equipes voltaram se estudando mais e criando menos, o 0 x 0 se arrastava até que Vitinho acertou uma linda finalização no ângulo do goleiro Cleiton, aquela altura do jogo o galo não teria mais forças para reagir, o tempo de jogo já aproximava dos 45 do segundo tempo, e foi isso.

Com o resultado o Atlético parou nos 41 pontos, e ainda precisa de mais uma vitória nos últimos 4 jogos para anular de vez suas chances de rebaixamento. O próximo adversário do galo, será o Bahia quarta-feira, 21h00 em Salvador.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Brasil