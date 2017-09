Atlético oficializa Oswaldo de Oliveira até dezembro

O Atlético oficializou, nesta terça-feira, a contratação de Oswaldo de Oliveira para substituir Rogério Micale no comando do clube, conforme o Superesportes publicou nesta segunda-feira. O treinador de 66 anos assume o clube até o fim da temporada 2017 e tem um objetivo traçado: evitar uma tragédia no clube com um possível rebaixamento. O novo comandante ainda pode ser efetivado como diretor de futebol do Galo na temporada de 2018.

Nas conversas com a diretoria do Galo, surgiu uma segunda alternativa para o futuro, que agradou o treinador. A partir de janeiro, caso Sérgio Sette Câmara vença a eleição presidencial e substitua Daniel Nepomuceno, Oswaldo de Oliveira poderá assumir a função de diretor de futebol, cargo ocupado interinamente pelo diretor de comunicação Domênico Bhering.

O atual mandatário alvinegro, Daniel Nepomuceno, teria explicado ao novo treinador que, como o clube passará por eleição presidencial, não teria como firmar um contrato de técnico de longo prazo. Se Oswaldo decidir realmente se tornar diretor de futebol, o nome preferido para assumir o time em 2018 é o de Jair Ventura, técnico no Botafogo. O trabalho dele no Alvinegro carioca agrada muito a Sérgio Sette Câmara, nome mais cotado para ganhar a eleição no Galo.

Desde a demissão de Micale, momentos após a derrota para o Vitória por 3 a 1, Oswaldo de Oliveira era a primeira opção da diretoria alvinegra. As tratativas se iniciaram ainda no domingo e logo foram concluídas.

O auxiliar Luiz Alberto da Silva e o analista de desempenho Thiago Larghi também integrarão a comissão técnica. Além das chegadas, uma ‘saída’: Diogo Giacomini deixa o time profissional e retorna às categorias de base.

Após eliminações em torneios mata-mata, a equipe tinha como meta uma vaga na Copa Libertadores de 2018 via G6 do Campeonato Brasileiro. A sequência de três jogos sem vencer, entretanto, fizeram com que a diretoria refizesse os planos e temesse a proximidade da zona de rebaixamento. Afinal, a distância entre Atlético e São Paulo, primeiro time do Z4, é de apenas três pontos.

Em outubro, Oswaldo comandará o Galo na final da Primeira Liga, contra o Londrina-PR. O jogo está marcado inicialmente para o dia 8, mas pode ser antecipado para o dia 4 pela agenda do clube paranaense na Série B do Brasileiro.

Carreira

Oswaldo de Oliveira dirigiu por último o Al Arabi, do Catar. Ele foi demitido em abril. Em apenas dez jogos, foram duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Já no Brasil, o último trabalho do treinador foi no Corinthians. Ele durou apenas nove jogos, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas.

O treinador tem como grandes conquistas o Mundial Interclubes de 2000 e o Campeonato Brasileiro de 1999, pelo Corinthians, e a Copa Mercosul de 2000 pelo Vasco.

Confira a ficha de Oswaldo de Oliveira

Nome completo: Oswaldo de Oliveira Filho

Data de nascimento: 5 de dezembro de 1950 (66 anos)

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Títulos

Corinthians

Campeonato Paulista: 1999

Campeonato Brasileiro: 1999

Campeonato Mundial de Clubes da FIFA: 2000

Vasco

Campeonato Brasileiro: 2000

Copa Mercosul: 2000

São Paulo

Supercampeonato Paulista: 2002

Kashima Antlers

Campeonato Japonês: 2007, 2008 e 2009

Copa do Imperador: 2007 e 2010

Supercopa Japonesa: 2009 e 2010

Copa da Liga Japonesa: 2011

Botafogo

Campeonato Carioca: 2013



Clubes que dirigiu

1999–2000 – Corinthians

2000 – Vasco

2001–2002 – Fluminense

2002–2003 – São Paulo

2003 – Flamengo

2004 – Corinthians

2004 – Vitória

2005 – Santos

2005–2006 – Al-Ahli

2006 – Fluminense

2006 – Cruzeiro

2007–2011 – Kashima Antlers

2012–2013 – Botafogo

2014 – Santos

2015 – Palmeiras

2015 – Flamengo

2016 – Sport

2016 – Corinthians

2017 – Al-Arabi

Fonte: Superesportes