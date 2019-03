Atlético Mineiro perde a segunda e se complica na Libertadores

O técnico Levir Culpi insistiu: Chará ficaria no banco de reservas. Dessa forma, uma trinca de volantes de origem – com Elias deslocado para a ponta esquerda e Zé Welison e Jair no meio – seria titular. Assim como nas ocasiões anteriores, a formação deu errado. Em noite de pouca criatividade ofensiva nesta terça-feira, o Atlético perdeu para o Nacional-URU por 1 a 0 no estádio Gran Parque Central, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O resultado em Montevidéu, capital do Uruguai, complicou de vez a situação da equipe alvinegra no Grup E.

Lanterna da chave, o Atlético acumula duas derrotas em duas partidas na fase de grupos. Já o Nacional do centroavante Bergessio – autor do gol da vitória nesta terça – venceu as duas, soma seis pontos e lidera o grupo. Nesta quarta-feira, às 19h15, Cerro Porteño-PAR (três pontos) e Zamora-VEN (nenhum ponto) fecham a rodada da chave. As equipes se enfrentam no Estádio La Olla Azulgrana, em Assunção, capital do Paraguai.

Agora, o Atlético volta as atenções para o Campeonato Mineiro. Líder da competição, o time alvinegro recebe o América, no Mineirão, a partir das 16h deste domingo. O próximo compromisso pela Copa Libertadores será apenas no dia 3 de abril, uma quarta-feira, também no Gigante da Pampulha. A equipe receberá o Zamora, pela terceira rodada, às 19h15.