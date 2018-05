Atlético Mineiro: Otero deixa o clube, Róger Guedes e Elias também devem sair

Após o Atlético-MG acertar o empréstimo de Otero para o Al Wehda, da Arábia Saudita, na noite dessa segunda, está terça foi de despedidas na Cidade do Galo. No auditório do centro de treinamento, todos os jogadores se reuniram, enquanto o jogador falou, emocionado, para se despedir. Luan e cazáres usaram uma rede social para transmitir as últimas palavras do agora ex-companheiro, e nem mesmo o tom sério do momento deixou de render piadas para a dupla envolvendo o venezuelano.

Cabisbaixo, Otero falou algumas palavras. “Espero voltar algum dia, encontrar vocês novamente, meus companheiros que me ajudaram muito, sempre falo isso, porque realmente me ajudaram em momentos que eu estava bravo. No Brasileirão quero desejar boa sote para todos e amo vocês”, encerrou com a voz embargada.

Em meio ao discurso, Luan e cazáres não pouparam o amigo de brincadeiras. cazáres, por exemplo, entre uma palavra e outra, garantia que o choro estava próximo. “É… Vai chorar?”, brincou.

O equatoriano fez questão de desejar sorte ao amigo, para em seguida postar outros registros que realmente comprovaram a emoção de Otero, com os olhos marejados pela despedida.

Ao todo, Otero fez 101 jogos com a camisa do Atlético e marcou 21 gols. A partir de agora, ele vai defender o clube árabe Al Wehda, o mesmo que recentemente contratou o ex-corinthiano Fábio Carille.

O valor que o clube pagará ao Atlético é de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 22 milhões).

Elias

O volante Elias é outro nome que tem proposta na mesa da diretoria atleticana.

De acordo com informação recebida pelo Super FC, o Santos não deseja pagar algo pelo volante do Galo. A ideia do clube é oferecer dois nomes por uma troca de empréstimo.

Os nomes são do atacante Copete e do meia-atacante Vitor Bueno. O primeiro já esteve na mira do Galo duas vezes, mas o Santos dificultou sua saída.

Além do time paulista, o futebol da China está de olho em Elias. O nome do clube, porém, é mantido em sigilo.

Róger Guedes

Depois do interesse do Al-Hilal, noticiado na última segunda-feira, Gallo negou que o artilheiro do Campeonato Brasileiro esteja de saída, já que Róger Guedes tem contrato de empréstimo com o Galo até o final do ano, mas que o Palmeiras detém os direitos econômicos.

“Sobre Roger Guedes é mera especulação. Não existe nada para nós. Não existe nada com o Palmeiras. O Alexandre Mattos disse para mim e para o presidente Sette Câmara que não pretende vender o atleta nessa janela. E mesmo assim, caso algo aconteça, nós temos prioridade na ação de uma possível venda, caso ela venha acontecer. Mas como ele prometeu, a gente acredita, porque ele é um caro de muita palavra e vamos contar com o atleta até o final do ano”, explicou.

Sem os direitos econômicos fixados de Róger Guedes, o Atlético tem apenas a preferência de adquirir o passe do jogador, ao final do vínculo. E caso apareça uma proposta de outro clube que agrade ao Palmeiras, o Galo tem o direito de igualar o valor oferecido para ter o atleta.

Fonte: Super FC / Foto: Bruno Cantini/O Tempo