Atlético Mineiro e Ronaldinho chegam a um acordo por dívidas e atleta encerra ações na Justiça

O Atlético comunicou à imprensa nesta quinta-feira um acordo com Ronaldinho Gaúcho referente às dívidas do clube com o ídolo alvinegro. O ex-jogador movia ações na Justiça cobrando direito de imagem, premiações e multa por atraso no pagamento da rescisão de contrato.

Segundo o clube alvinegro, as partes concordaram com o pagamento parcelado da dívida antiga. O clube informou que não revelará prazos e valores acertados para pagamento do atleta, por envolver confidencialidade.

Em julho do ano passado, a Justiça do Trabalho reconheceu a dívida do Atlético por atraso no pagamento da rescisão de contrato do jogador. O Galo recorreu, mas a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho, com a condenação ao clube definida em Primeira Instância, ou seja, uma multa no valor de aproximadamente R$ 300 mil.

A maior pedida do craque, no entanto, estava na Justiça comum. Em entrevista em 2015, o empresário e irmão de Ronaldinho, Roberto Assis, revelou essa pendência milionária do Galo com Ronaldinho. “O que existe em relação ao Ronaldo e Minas Gerais é que o Atlético ainda nos deve R$ 10 milhões, e em nenhum momento pressionamos para receber, pois o Ronaldo tem uma história linda no clube. É claro que precisamos receber, pois é dinheiro de trabalho, de suor, de títulos”, disse Assis, em abril de 2015.

O jurídico do Atlético informa que o craque cobrava na Justiça comum direitos de imagem, premiações e discussões sobre o primeiro contrato, entre outros pontos.

Apesar da disputa judicial, Ronaldinho Gaúcho mantém bom relacionamento com o Atlético e já revelou que deseja fazer uma jogo de despedida por cada clube que defendeu na carreira. Mas, ao que parece, não deve ocorrer. O Galo disse desconhecer essa possibilidade. R10 vem atuando pelo time master do Barcelona.

