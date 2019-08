Atlético-MG vence e afunda o Cruzeiro no Brasileirão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Santos goleia e deslancha na ponta, enquanto Bahia massacra Flamengo; pela Série B, América só empata com Paraná fora de casa e continua na lanterna

Deu Galo no clássico mineiro pela Série A do Brasileiro. A equipe comandada por Rodrigo Santana venceu o Cruzeiro, de Mano Menezes, por 2×0. Os gols foram marcados pelos meias Vinícius e Nathan no Independência. A Raposa, que vive péssima fase na temporada e entrou em campo com o que tinha de melhor mesmo tendo Copa do Brasil na quarta-feira, chegou ao décimo jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, voltando à zona de rebaixamento, em 17º, com dez pontos. O time aumentou para sete o número de partidas sem balançar as redes dos adversários. É a pior seca da história celeste.

O líder Santos deslanchou na ponta da competição após uma goleada sem dó sobre o Goiás, por 6×1. Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Carlos Sánchez, Soteldo (2) e Eduardo Sasha foram os responsáveis pelo placar elástico na Vila Belmiro. Agora com 32 pontos, o Santos abre cinco de diferença para o Palmeiras, segundo colocado. A equipe de Felipão empatou com o Corinthians por 1×1, com gols de Manoel para o Timão e Felipe Melo para o Verdão.

Outra partida que merece destaque na rodada foi o massacre que o Bahia aplicou no Flamengo. Sem tomar conhecimento e em noite de estreia de Felipe Luis no Mengão, o atacante Gilberto é que foi o nome do jogo marcando os três gols da equipe baiana. Diego Alves ainda falhou feio no segundo gol baiano e o atacante Fernandão foi expulso no fim do segundo tempo.

Chapecoense e Grêmio encerram a rodada nesta segunda-feira (5) às 20h na Arena do Grêmio no Rio Grande do Sul. A partida entre Athletico Paranaense e São Paulo foi adiada para o dia 21 de agosto, quarta-feira, às 19h15, pois o Furacão está na disputa da Copa Suruga, no Japão. O time paranaense enfrentará o Shonan Bellmare na próxima quarta-feira (7), no Shonan BMW Stadium Hiratsuka, em Hiratsuka. O duelo, que acontece às 7h (de Brasília), marca o encontro entre os campeões da Sul-Americana e da Copa J. League do ano passado – antiga Copa Suruga.

Série B

O América Mineiro visitou o Paraná no sábado (3), em jogo pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. As equipes empataram em 0x0 no Durival Britto. Apesar da falta de gols, os times revezaram tempos de jogo com pressão ofensiva. O primeiro tempo foi americano, enquanto o segundo foi paranaense.

Os jogadores do América reclamaram muito com o árbitro Rafael Martins Diniz, que deixou de marcar um pênalti claro em Neto Berola, no fim do jogo. Jogadores e integrantes da comissão técnica do América cercaram o árbitro no centro do gramado após o apito final e a Polícia Militar escoltou o trio para evitar confusão.

Com o resultado, o América fica com 11 pontos, o mesmo de Vitória, mas não consegue entregar a lanterna pelos critérios de desempate.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Bruno Cantini / Atlético