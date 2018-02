Atlético-MG estreia na Copa do Brasil nesta quarta contra o Atlético-AC; Competição foi o foco do Galo durante a pré-temporada

O foco do Atlético, desde o começo da temporada, era o jogo contra o Atlético-AC, pela fase inicial da Copa do Brasil. Finalmente o tão esperado confronto está próximo de acontecer. O Alvinegro tem a taça da competição nacional como um dos objetivos em 2018. Para isso, terá que traçar um longo caminho, que terá pontapé inicial na Arena da Floresta, nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília).

O planejamento foi todo montado em cima do jogo da Copa do Brasil. No início da temporada, o Atlético revezou os times titulares e reservas nas quatro primeiras partidas do Campeonato Mineiro. Com a equipe principal em campo, foram quatro pontos somados. Com o time alternativo, apenas um. Por isso, na partida contra a URT, nesse domingo, a comissão técnica alterou a programação e mandou os principais atletas ao duelo no Zama Maciel. O Galo venceu por 1 a 0, gol de Ricardo Oliveira, no fim da partida.

A explicação do técnico Oswaldo de Oliveira para o revezamento era dar um descanso maior aos atletas após cada partida, já que eles ainda estão em período de preparação. De acordo com o goleiro Victor, os atletas titulares já estão em condições de jogar duas vezes na semana.

“Fazia parte de um planejamento esse revezamento de equipes. A equipe considerada titular está em uma condição boa, talvez não a ideal, mas de fazer os dois jogos com intensidade e qualidade. Cada jogo tem sua peculiaridade. Todos nós estamos preparados, já passamos por situações parecidas e temos que fazer”.

O auxiliar técnico de Oswaldo de Oliveira, Luiz Alberto da Silva, que comandou a equipe contra a URT, acredita em evolução no duelo na Arena da Floresta. “Uma vitória nesse momento foi muito importante. Estamos organizados para seguir em frente com tranquilidade. O projeto realmente está acontecendo, estamos vencendo as etapas. Tenho certeza que a equipe estará melhor no Acre”, afirmou.

Regulamento

O Atlético jogará pelo empate contra o Atlético-AC. O regulamento da Copa do Brasil coloca a equipe visitante com a vantagem da igualdade na fase inicial da competição.

Caso avance diante do time acreano, o Atlético terá pela frente o Botafogo-PB, que venceu o Floresta, do Ceará, na primeira fase da Copa do Brasil, por 2 a 0, fora de casa.

O Atlético também joga de olho na premiação do torneio. Por disputar a primeira fase, o Galo já garante R$ 1 milhão. Se avançar contra o xará acreano, embolsa mais R$ 1,2 milhão.