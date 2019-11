Atlético-MG empata e continua na briga contra degola

Pin Compartilhar 0 Compart.

Flamengo vence e pode levantar a taça já no próximo final de semana; Ceará e Botafogo são derrotados e ficam perto do Z4

A 33ª rodada da Série A do Brasileiro movimentou pouco a tabela de classificação. O líder Flamengo venceu o Grêmio e está muito perto da taça. Na próxima semana, o rubro-negro pode enfim soltar o grito de campeão antes mesmo de entrar em campo. Na parte debaixo da tabela, o Atlético só empatou com o Fluminense e continua na luta contra a degola. Ceará e Botafogo também estão na beira após derrotas como visitantes.

Cruzeiro x Avaí, às 20h, e Vasco x Goiás, às 19h30, acontecem nesta segunda-feira (18), fechando a rodada.

Título

O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, neste domingo, em Porto Alegre, e ficou mais perto de ser campeão. Mesmo tendo iniciado o jogo com apenas três titulares, uma preservação para a final da Libertadores contra o River Plate, dia 23, em Lima, o Rubro-Negro foi melhor no primeiro tempo, no qual abriu o placar com gol de Gabriel, de pênalti. O atacante foi expulso no segundo. O time gaúcho luta por uma vaga na Libertadores de 2020.

O Flamengo confirmou mais três pontos, aumentando a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. No próximo domingo (24), caso o Verdão não vença o Grêmio, em São Paulo, o Rubro-Negro será campeão.

Rebaixamento

Ruim para eles e bom para todos. Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1×1 no Maracanã. O gol do Tricolor foi marcado por um jogador do Atlético: Patric empurrou para as próprias redes, na etapa inicial. O Galo empatou com o argentino Franco Di Santo, já nos minutos finais do segundo tempo. Com o resultado, as duas equipes ficam muito perto do Z4.

Ceará, CSA e Botafogo também perderam e continuam na luta contra o rebaixamento. O Vozão visitou a Chapecoense e, com gol de Everaldo, acabou perdendo e ficando ainda mais perto da zona. Já o CSA foi goleado pelo Fortaleza por 3×0 na Arena Castelão. Os gols foram marcados por Juninho, Tinga e Paulão. Já na Arena da Baixada, o Athletico derrotou o Botafogo por 1×0. Thonny Anderson fez o único gol da noite que colocou o Furacão em 5º lugar e deixou o Fogão colado na zona de degola.

“Gol importante, gol da vitória. Precisávamos da vitória em casa em ciam de uma time organizado como o Ceará. Feliz pelo gol e pela vitória. Enquanto a matemática nos permitir nós vamos brigar”, disse Everaldo, da Chapecoense.

Outras partidas

Na Arena Corinthians, Timão e Internacional empataram sem gols. Na luta por vagas na Libertadores, as equipes estacionam na tabela e só não caíram porque os dois outros rivais, Grêmio e São Paulo, também tropeçaram. O tricolor paulista visitou o Santos na Vila Belmiro e viu o adversário abrir o placar com Carlos Sánchez cobrando um pênalti infantil cometido por Arboleda em Evandro. O Tricolor melhorou na etapa final e chegou à igualdade com sua maior estrela, Daniel Alves. Na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras fizeram um jogo equilibrado e empataram em 1×1. Arthur Caíke abriu o placar para o tricolor baiano e Borja empatou aos paulistas.