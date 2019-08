Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela Série A do Brasileirão

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Brasileirão chega a sua 13ª rodada com jogos importantes e clássicos que movimentarão regiões do país. O sexto clássico do ano entre Atlético-MG e Cruzeiro marcará um contraponto em quem defenderá o gol dos maiores clubes de Minas Gerais.

Corinthians e Palmeiras medem forças em busca da liderança às 19h, também de domingo, na Arena do timão. No Castelão, Ceará e Fortaleza disputam um dos clássicos mais animados do país, no sábado (3), abrindo a rodada.

Clássico Mineiro

O jogo no Independência, às 19h (de Brasília) de domingo (4), marca o duelo de Fábio, jogador com mais clássicos mineiros na história, e Cleiton, estreante no gol atleticano em clássicos. Um encontro de 17 anos de diferença, já que o atleticano tem 21 anos contra 38 do cruzeirense.

Victor tem uma tendinite no joelho esquerdo e está fora do gol atleticano há quatro partidas – Fortaleza e Goiás, além dos dois jogos pela Sul-Americana diante do Botafogo. Desde então, Cleiton vem atuando no gol. O jogador só levou gols contra o Fortaleza, no empate por 2 a 2, mas ainda não sofreu nenhuma derrota.