Atlético-MG conquista última vaga nas quartas da Copa do Brasil; veja classificados e data do sorteio

De virada, com dois gols de Chará, Galo elimina o Santos; Sorteio dos confrontos das quartas de final acontece na segunda-feira, na sede da CBF

O Atlético Mineiro mostrou sua força e venceu o Santos por 2×1, de virada, em pleno Pacaembu, na noite desta quinta-feira (6). Com a vitória, com dois gols de Chará, a equipe mineira se junta aos outros sete classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Gustavo Henrique havia aberto o placar para o Peixe.

Palmeiras, Internacional, Grêmio, Atlético-MG, Athletico-PR, Cruzeiro, Bahia e Flamengo se juntam na segunda-feira (10), às 15h, na sede da CBF, onde acontecerá o sorteio dos confrontos das quartas. Fato é que todas as equipes estão em momentos importantes e com ótimos jogadores, deixando assim os duelos ainda mais acirrados.

Quem avançar às semifinais receberá R$ 6,7 milhões como premiação.