Atlético-MG acerta retorno de Diego Tardelli

Um dos xodós da torcida atleticana está de volta. O atacante Diego Tardelli, (34), que estava sem clube desde sua saída do Grêmio, acertou na última quarta-feira (12), seu retorno ao time mineiro.

Essa será a 3ª passagem de Tardelli no Galo. O atacante já defendeu o clube entre 2009 e 2010, e posteriormente entre 2013 e 2014, quando foi campeão da Libertadores, principal título da história do Galo. Tardelli chega para tentar resolver o problema no ataque do Atlético, que conta com Ricardo Oliveira e Di Santo na posição.

O anúncio foi feito pelo presidente do clube Sérgio Sette Camara em suas redes sociais. “Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!!” – disse o mandatário alvinegro.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Redação CSul – Alisson Marques