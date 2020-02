Atlético joga bem, vence o jogo, mas é eliminado da Copa Sul-Americana

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Fernando Moreno/AGIF

Atlético venceu o Unión de Santa Fé na noite da última quinta-feira (20), no Independência. Mas vantagem de 3 x 0 construída pelos argentinos no primeiro jogo, elimina equipe brasileira da Copa Sul-Americana.

Foi talvez o melhor jogo no ano do ‘Galo’, era uma vantagem difícil de se reverter. O time de Rafael Dudamel precisaria de vencer por 3 x 0 o Unión da Argentina para levar aos pênaltis ou conseguir uma vantagem acima de quatro gols para se classificar.

O que nenhum torcedor poderia imaginar, era que com menos de 30 minutos o Atlético já vencia por 2 x 0. O sonho parecia cada vez mais próximo. Primeiro com Otero após uma linda cobrança de falta e depois com Hyoran batendo pênalti.

Por outro lado, o Unión se mostrava assutado, porém com o apoio de sua torcida que lotou o setor visitante, e o espírito de raça argentina conseguiu segurar o resultado até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo o nervosismo tomou conta da equipe da casa, os adeptos atleticanos eram tomados pela apreensão, sentimento esse que foi refletido no campo. Mesmo após muita insistência e com a mística do “eu, acredito”, o clube alvinegro não conseguiu chegar ao terceiro gol.

Melhor jogo do Rafael Dudamel

Sem dúvidas esse foi o melhor jogo do Atlético de Dudamel. Uma equipe imponente, ao menos no primeiro tempo, futebol vistoso e que encheu os olhos do torcedor atleticano, que mesmo com a eliminação aplaudiu o time.

Foco no Campeonato Mineiro

O Galo volta suas atenções para o Campeonato Mineiro, o clube está em quarto lugar e quer subir na tabela. O próximo jogo será após o feriado de Carnaval. O alvinegro viajará até Varginha para enfrentar o Boa Esporte, o jogo será no próximo dia 01/03 às 19h, no Estádio Municipal. Os ingressos já estão à venda.