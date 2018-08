Atlético goleia, Cruzeiro e América empatam e São Paulo conquista 1º turno

A 19ª rodada da série A do Brasileiro aconteceu no final de semana, e confirmou a boa fase do São Paulo, que é o campeão do 1º turno. As equipes mineiras não saíram derrotadas, mas somente o Atlético Mineiro venceu. O galo derrotou o Botafogo fora de casa. América e Cruzeiro empataram com Fluminense, em 0x0, e Bahia, em 1×1, respectivamente. O Inter ultrapassou o Flamengo na tabela e agora é o vice-líder da competição.

Encerrando a rodada, Vasco e Ceará se enfrentaram nesta segunda-feira (20), após o fechamento desta edição.

Cruzeiro 1 x 1 Bahia

Em jogo de tempos distintos, Cruzeiro e Vahia empataram em 1×1 neste domingo, no Mineirão. Os gols foram marcados por Douglas Grolli, para os baianos, e Thiago Neves, para os mineiros. Na primeira etapa, o time baiano apertou a marcação e deu trabalho ao ataque da Raposa, que pouco criou. No segundo tempo, mais ofensividade dos dois lados. Esta foi a quinta partida seguida do Cruzeiro sem vitórias no Brasileirão. O último triunfo da equipe mineira na competição nacional foi no dia 22 de julho, quando bateu o Atlético-PR por 2 a 1 no Mineirão. Esta foi a oitava partida consecutiva do Bahia sem derrotas no Brasileirão. A última vez que o time baiano foi batido na competição nacional foi no dia 7 de junho, quando o Paraná venceu por 1 a 0 em Curitiba.

Botafogo 0 x 3 Atlético-MG

No Nilton Santos, após 6 anos sem vitória sobre o Botafogo jogando fora de casa, o Atlético Mineiro goleou o adversário e venceu com autoridade. Os gols foram de Luan, que entrou muito bem no jogo, Cazares e Tomás Andrade. O Botafogo chegou ao quarto jogo sem vencer no Brasileirão. Thiago Largi mexeu bem no time e foi o nome do jogo: “Isso mostra a força do grupo. São jogadores preparados. O importante é todo mundo crescer. O mérito é muito mais dos jogadores que entraram”, disse o treinador na coletiva.

América 0 x 0 Fluminense

América-MG e Fluminense fizeram um jogo equilibrado no Independência e ficaram no empate sem gols. Enquanto o time da casa dominou as ações no

primeiro tempo, os visitantes tiveram superioridade no segundo. As redes, no entanto, permaneceram intactas. O Flu chega ao quarto jogo na competição sem vitória, enquanto o América-MG – que ficou com um jogador a menos nos últimos cinco minutos após expulsão de Aderlan – chega a três partidas sem vencer. O clube mineiro, pela primeira vez na era dos pontos corridos, termina o primeiro turno fora da zona do rebaixamento.

Redação CSul – Iago Almeida / Com informações de GloboEsporte.com