Atlético é denunciado pela Procuradoria do STJD por canto homofóbico que cita Bolsonaro

O Atlético foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela atitude de torcedores, que entoaram canto homofóbico que cita o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) durante o empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 16 deste mês. O julgamento será na sexta-feira, em sessão da Quinta Comissão Disciplinar, marcada para começar às 13h30. O clube pode levar até R$ 200 mil em multa.

Durante o clássico no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores do Atlético cantaram: “Ô cruzeirense, toma cuidado: o Bolsonaro vai matar veado”. Veja o momento no vídeo acima.