Atlético contrata dois e Cruzeiro libera um

Raposa empresta zagueiro ao Fluminense e Galo contrata meia-atacante e volante para retorno do Brasileirão

Cruzeiro empresta Digão ao Fluminense

O Cruzeiro emprestou o zagueiro Digão, de 30 anos, para o Fluminense. O contrato do defensor com o Tricolor vai até o fim da temporada. O jogador volta ao clube que o revelou para o futebol.

O zagueiro estreou como profissional com a camisa do Fluminense em 2009. Ele ficou no Tricolor até o fim de 2013, quando foi vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Pelo clube carioca, são 77 partidas e quatro gols marcados, além de três títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2010 e 2012) e Campeonato Carioca (2012).

Atlético anuncia dois reforços

O Atlético anunciou, na tarde desta quinta-feira (28), dois reforços. O meia-atacante Edinho, de 23 anos, foi aprovado nos exames e contratado pelo Alvinegro. O vínculo do jogador, que pertencia ao Fortaleza, vai até o fim de junho de 2023. E o volante José Welison, que chega ao clube alvinegro por empréstimo até o final de 2018. O jogador de 23 anos foi formado nas categorias de base do Vitória, time que ele defendeu até o meio desta temporada.

Edinho foi comprado pelo Atlético junto ao Fortaleza. Os valores da negociação não foram divulgados, mas seria algo em torno de US$ 600 mil (cerca de R$ 2,268 milhões) pela multa rescisória. O Fortaleza era dono de 50% dos direitos econômicos do atacante. A outra metade pertencia ao Guarani de Campinas, que detinha os 100% dos direitos federativos.

José Welison tem os direitos econômicos vinculados ao Vitória até o final de 2018. Depois desse período, ficará livre para defender outro clube. Ou seja: a tendência é que, em 2019, o volante assine novo contrato – desta vez definitivo – com o Atlético.

“Agradeço, fico muito feliz. É a realização de um grande sonho. Eu tinha um projeto de chegar à Série A. Então estou muito feliz. Creio que vou dar muita alegria à torcida do Galo. Estou super motivado. Fui acolhido muito bem no clube. É se preparar para dar sequência ao bom trabalho que a gente está fazendo. Não trabalhei com ninguém (que joga no Atlético). Mas, quando cheguei aqui, fui acolhido, os caras me trataram super bem. Estou muito feliz por isso. Agora, é só trabalhar. Espero fazer grandes temporadas aqui ao lado da torcida do Galo”, disse Edinho.