Atlético anuncia Allan e promessa colombiana

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Atlético segue se reforçando para a próxima temporada, na manhã desta quinta-feira (9) o clube anunciou mais dois reforços. O primeiro é Allan, ex-Fluminense que tinha seus direitos ligados ao Liverpool da Inglaterra. Allan chega com grande “status” ao clube de BH, conhecido por seu alto número de acertos em passes e qualidade com a bola no pé, o jogador vem para comandar o meio-campo do Galo. A negociação se arrastou por um longo tempo, mas teve final feliz para a massa alvinegra, o clube fechou com o jogador por quatro temporadas.

Allan já com a camisa do Atlético/Foto: Divulgação Atlético Mineiro

Promessa colombiana

O outro reforço atleticano é considerada uma das jóias do futebol colombiano. Dylan Borrero, de apenas 18 anos, que pertencia ao Independiente Santa Fé, da Colômbia. O jogador já havia sido confirmado pelo Atlético ainda no final do ano passado, no entanto, só pôde se transferir para o Brasil agora por conta de sua idade.

Dylan atuou em 12 oportunidades, todas pela equipe principal. Outras quatro foram pela seleção colombiana sub-17, na disputa do Sul-Americano da categoria. O jogador assina contrato com o clube até 2024.

Redação CSul – Alisson Marques / Foto: Divulgação Atlético Mineiro