Atletas mineiros são destaques nas Paralímpidas Escolares em São Paulo

Atletas mineiros que participaram das Paralimpíadas Escolares, realizadas em São Paulo este ano, voltam para casa com 75 medalhas, conquistadas em nove das 12 modalidades disputadas no evento. A delegação de Minas Gerais contou com mais de 70 jovens que concorreram a premiações em atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, natação, parabadminton e tênis de mesa.

A estudante Fernanda Souza Santos, da Escola Estadual Maurílio Albanese Novaes, de Ipatinga, no Vale do Aço, conquistou uma medalha de ouro e duas de prata na natação. “Representar Minas Gerais é muito bom. Estou me sentindo realizada. Para quem vir nas próximas edições, a dica é treinar bastante”, recomenda..

Para a estudante Alicea de Paula Dorneles, da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas, vivenciar a competição foi mais importante que levar medalhas. “O importante não é ganhar. É aprender e viver cada momento aqui. Estou muito feliz por ter participado das Paralimpíadas Escolares”, diz Alicea, que disputou na modalidade de goalball.

A 13ª edição das competição reuniu 1.220 paratletas de todo o país, com idades entre 12 e 17 anos, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Foram disputadas 12 modalidades voltadas a estudantes com deficiências físico-motoras, visuais e intelectuais. Nessa última categoria houve uma novidade: uma subdivisão para jovens com síndrome de Down no atletismo e na natação.

Confira o quadro final de medalhas

Atletismo – 17 Ouros / 14 Pratas / 12 Bronzes (Total: 43 medalhas)

Bocha – 1 Ouro / 1 Bronze (Total: 2 medalhas)

Parabadminton – 1 Prata (Total: 1 medalha)

Judô – 1 Ouro / 1 Bronzes (Total: 2 medalhas)

Natação – 5 Ouros / 8 Pratas / 3 Bronzes (Total: 16 medalhas)

Tênis de Mesa – 3 Ouros / 6 Pratas/ 2 Bronze (Total: 11 medalhas)

Total – 75 medalhas

Fonte: Agência Minas

Foto: Philippe Hipólito