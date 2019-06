Atletas de judô de Varginha conquistam vagas para o Campeonato Brasileiro

No último sábado (8), aconteceu o Campeonato Mineiro Sub 13, Sub15 e Sênior da Federação Mineira de Judô, em Belo Horizonte. A equipe da Semel de Varginha, composta por dez atletas, conquistou nove medalhas nas disputas que aconteceram no Minas Tênis Clube.

A competição definiu quem representará Minas Gerais nos respectivos Campeonatos Brasileiros. O evento teve a participação de 270 atletas de 20 entidades de Minas Gerais.

A equipe da Semel, comandada pelo técnico Lucas Corrêa Reis e Rodrigo Marcondes de Lima, conquistou duas medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze. Varginha se classificou em 2º lugar na categoria Sub13 e 3º lugar na classificação geral da competição.

Três atletas se classificaram para o Brasileiro Final:

Guilherme Henrique Martins de Oliveira, sub 13 ligeiro ( -31kg )

Hendryw Romão de Carvalho, sub 15 leve ( -48kg )

Brenda Stephani da Silva Sarto sub 15 médio ( -58kg ).

Redação CSul – Iago Almeida / otos: Prefeitura de Varginha