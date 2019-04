Atletas da Caldense se destacam no Open Companhia Athletica de Squash em Campinas

No domingo (14), atletas de squash da Caldense estiveram em Campinas-SP para a disputa do Open Companhia Atlhetica e conquistaram bons resultados. A competição reuniu diversos atletas do interior do Estado de São Paulo e Sul de Minas.

Aílton Lopes foi campeão do Master e chegou à semifinal da 2ª classe. Gael ficou com o título da 5ª classe e disputou a 4ª classe. Guilherme avançou até a semifinal da 3ª classe e também atuou pela 2ª classe. Daniel Merli participou da 4ª e 5ª classe. Os jogadores tiveram apoio do Hotel Monreale e da Associação Atlética Caldense.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense