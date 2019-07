Atletas com cartão vermelho no Amadorzão doam kits de fraldas geriátricas

O campeonato Amador está indo para sua 7ª rodada e além das belas partidas realizadas dentro de campo, a SEMEL encontrou uma maneira de ajudar pessoas fora dele que precisam de fraldas. O campeonato Amador está indo para sua 7ª rodada e além das belas partidas realizadas dentro de campo, a SEMEL encontrou uma maneira de ajudar pessoas fora dele que precisam de fraldas.

No dia 17 de julho o secretário de esportes Henrique Lemes foi até a Paróquia do Rosário onde doou a entidade 18 pacotes de fraldas geriátricas entregues ao Padre Vitor Martins Ribeiro. Essas fraldas são resultadas do Campeonato Amadorzão, onde os atletas penalizados com cartão vermelho, são penalizados a pagar um kit com 3 pacotes de fraldas.

Ainda faltam mais 13 kits de 3 fraldas para serem recebidos totalizando mais 39 pacotes.

Com isso até essa 7ª rodada serão doados ao todo 57 pacotes. Essa ação foi uma forma que a SEMEL – encontrou de ao mesmo tempo coibir a violência em campo e também beneficiar pessoas que necessitam desse ajudar assistencial.