Atleta varginhense realiza desafio em busca de recursos para disputar Mundial de Ultramaratona na Croácia

A varginhense ultramaratonista, Caroline Lima Martins, 32 anos, que vem se destacando no cenário nacional de ultramaratona, está prestes a realizar um sonho, disputar uma prova internacional da modalidade. A atleta que já está classificada para representar o Brasil no Mundial de Ultramaratona que acontece em setembro na Croácia, está em busca de recursos para custear a viagem.

Com o intuito de divulgar a modalidade e conseguir recursos para a viagem, a atleta irá realizar um desafio neste sábado (21) no Via Café Garden Shopping, em Varginha. Caroline fará 6 horas ininterruptas de corrida na esteira. A atividade será das 14h às 20h, no corredor do cinema.

Além do desafio, para ajudar nos custos da viagem, a atleta também está vendendo uma rifa de uma cesta de café da manhã no valor de R$ 10,00. Quem quiser colaborar pode entrar em contato direto com a atleta pelo telefone 35 98819-1367.

A atleta tem como técnico o profissional Mariano Moraes e o apoio da Prefeitura Municipal de Varginha por meio da Semel, Academia Point Fitnnes, Restaurante Bem Saudável, Nutricionista Cynthia Totty e Shape Suplementos.

Confira os resultados da Atleta:

2018

– 12h Piracicaba/SP – 2º Lugar – 109km

– 40 km Brotas-SP – 3º lugar

2017

– Ultramaratona BR135 + – 2º Geral Dupla / 255 km

– 12h Piracicaba/SP – 2º Lugar / 109km

– 12h Vila Velha/ES – 2º lugar geral / 103 km

– 24h Campinas-SP – 2º lugar geral / 159 km

2016

– UD Aiuruoca/MG – 1º lugar geral / 50km

-12h Passa Quatro-MG – 1º lugar geral / 102 km

Quem tiver o interesse de ajudar a atleta, pode entrar em contato pelo telefone: 35 98819-1367

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação