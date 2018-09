Atleta varginhense participou de Mundial de Ultramaratona na Croácia

A atleta varginhense Caroline Lima participou de Mundial de Ultramaratona realizado na Croácia, dia 03 de setembro. A equipe brasileira, composta por 18 atletas, viajou para a Croácia onde competiu pelo Mundial de Ultramaratona de 100km, a equipe ficou em 13º lugar. A varginhense Caroline Lima, varginhense, foi a primeira atleta do Sul de Minas a ser classificada para o Mundial, mas infelizmente não completou a prova pois no km 40 teve problemas de estômago e precisou ser medicada.

Carolina fez um treinamento específico de 3 meses divido em treinos de força e resistência. Segundo ela ” foi uma experiência única representar o país, pois estava presente 43 países com os melhores atletas do mundo. Agradeço a SEMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Varginha, ao Presidente da CBAT Warlindo e demais integrantes que nos ajudaram neste processo o Anderson e o Thiago. Aos patrocinadores restaurante Bem Saudável, nutricionista Chyntia Totty, São Marco, Fermavi, Mimo Café, Academia Point Fitness, Studio Metta, Studio GP Fitness, equipe Reveza, equipe Space Runners, Ponto do Açaí, Tatiana Polionato, Ph Sports, Restaurante Sabor de Minas, Software. Agradeço também o meu treinador Mariano Moraes que sempre acreditou no meu sonho”.

Este ano a CBAT – Confederação Brasileira de Atletismo – englobou a Ultramaratona como uma Prova do Atletismo Brasileiro, e deu suporte para a categoria. Onde ajudou o grupo com: as inscrições, Carta de Convocação, os uniformes, os seguros de viagens, as hospedagens, alimentações e a parte de divulgação de imprensa.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha