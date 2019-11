Atleta varginhense é campeão dos Jogos Escolares da Juventude em Blumenau

Pin Compartilhar 0 Compart.

O atleta varginhense, Pedro Lasmar, disputou os Jogos Escolares da Juventude em Blumenau – Santa Catarina. O atleta foi campeão na categoria 66 quilos – Módulo II, após derrotar os adversários do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco e do Paraná.

Pedro, que já conquistou vários títulos estaduais, nacionais e até internacionais, ficou em terceiro lugar em um campeonato disputado no último mês, em Canoas no Rio Grande do Sul, garantindo sua participação no Meeting Nacional sub-18. O campeonato será realizado em fevereiro de 2020, em São Paulo, onde serão definidos os representantes das categorias sub-18 para a seleção nacional.

Pedro Lasmar

Pedro Lasmar começou cedo na Semel Varginha, ainda aos sete anos. Aos 11 anos já tinha conquistado vários títulos na carreira. Sua maior conquista foi o Pan Americano 2017.

Segundo o atleta, ele aprendeu muito com seus treinadores, Lucas Correa Reis e Rodrigo Marcondes e disse que “o Judô a cada dia tem muitas coisas novas para se aprender e que os treinamentos e a dedicação ao esporte, são fundamentais para a conquista de títulos”, completou.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Prefeitura de Varginha