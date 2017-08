Atleta varginhense de handebol é contratada para jogar na Polônia

A atleta varginhense Priscila dos Santos, 23 anos, embarcou para a Polônia para realizar um grande sonho: jogar no handebol europeu. Ela foi contratada pela equipe Korona Handball para disputa da Liga Polonesa.

No handebol varginhense, onde iniciou aos 13 anos, Priscila é conhecida como “Esquerdinha” e conquistou vários títulos e a convocação para defender a seleção estadual no Campeonato Brasileiro de Seleções. Após a passagem pela equipe varginhense, ela seguiu para São Paulo, onde profissionalizou e conquistou diversos títulos, incluindo Jogos Abertos, Campeonato Paulista e uma Liga Nacional.

“É muito gratificante você vivenciar a realização do sonhe de uma atleta que por muitos anos partilhou esse desejo com você. A Priscila é merecedora dessa realização. Um talento aliado a uma dedicação e amor pelo que faz. Uma honra ter em nossa história uma atleta como ela” afirma o técnico da equipe de handebol da SEMEL Anderson Massahud.

A Priscila segue o caminho de outra varginhense de muito sucesso no handebol: Jaqueline Anastácio. Jack, que por muitas vezes defendeu as cores do Brasil, sendo inclusive eleita a melhor atleta do país, hoje defende o Polatli Belediye Spor Kulübü da Turquia. Jack chega depois de passar uma temporada no Artsam Koleji Kulübü. Além do sucesso no Handebol turco, Jack já brilhou na Russia, Hungria, Noruega, Dinamarca e Alemanha.

Fonte: Varginha Online