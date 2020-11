Atleta sul-mineiro de freestyle domina bola alçada à 36 metros de altura

Alexsandro Vitor visa, agora, homologar a marca como recorde no país.

O atleta profissional de futebol freestyle Alexsandro Vitor realizou no último sábado (21), um desafio jamais feito no Brasil. O jogador, com a ajuda de uma empresa especializada em trabalhos de altura, dominou uma bola alçada à 36 metros – equivalente a um prédio de nove andares -. Alex, pretende, agora, homologar o recorde no Rank Brasil, sendo o atleta a dominar uma bola de futebol de maior altura no país.

O desafio de dominar a bola lançada de uma torre, não tem, ainda, homologação no território brasileiro. Alex busca registrar o feito no Rank Brasil, para ser oficializada como marca oficial.

Natural de Ribeirão Vermelho, mas morando em Lavras atualmente, o atleta visa, ainda, superar a marca mundial – 41 metros -. Nos últimos meses, Alexsandro começou a lançar desafios pelas redes sociais.

A habilidade do atleta não fica apenas voltada à bola no pé; o jogador doará cerca de 10 cestas básicas para uma instituição de caridade.