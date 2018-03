Atleta lavrense é convocado para participar de seletiva para os Jogos Olímpicos da Juventude

O atleta lavrense e da Seleção Brasileira Juvenil Erick Luis Silva foi convocado pela Confederação Brasileira de Tae Kwon-Do e pelo Comitê Olímpico Brasileiro para representar o Brasil na Qualificatória para os Jogos Olímpicos da Juventude.

Esta seleção foi realizada no Camping de Treinamento que está acontecendo atualmente em Jaraguá do Sul em Santa Catarina, onde o atleta Erick está. Para participar desta qualificatória cada país poderá levar somente 3 atletas da categoria masculina e 3 atletas da categoria feminina.

Esta seleção é um marco para o esporte lavrense, pois os Jogos Olímpicos da Juventude é o primeiro passo para aqueles atletas que almejam um dia chegar aos Jogos Olímpicos. Esta Seleção Brasileira Juvenil está composta com atletas de grande potencial e são o futuro do Tae Kwon-Do Brasileiro.

No mesmo período o atleta Erick Luis representará o Brasil no Campeonato Mundial Juvenil de Tae Kwon-Do, pois as duas competições serão no mesmo período, a ser realizada nos dias 06 a 13 de Abril em Hammamet na Tunísia.

Eric é atleta da Academia Gym Center do Mestre Valdeci Zampieri.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução