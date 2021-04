Atleta e palestrante, Rogerinho R9 bate recorde mundial de gols

Com mais de 500 gols anotados, Rogerinho entra para o TOP 5 mundial de artilheiros em atividade.

Jogador do Corinthians Mogi e da Seleção Brasileira de Futebol de Amputados, Rogerinho R9, além de ídolo no Corinthians, no Brasil, agora também é um ídolo mundial.

Rogerinho tem anotado, exatamente 549 gols em sua carreira.

Artilheiros em Atividade pelo mundo:

1° Cristiano Ronaldo: 762 – Juventus.

2° Lionel Messi: 721 gols – Barcelona.

3° Zlatan Ibrahimovic: 561 gols – Milan.

4° Rogerinho R9: 549 gols – Corinthians Mogi.

5° Robert Lewandowski: 517 – Bayern de Munique.

6° Luis Suárez: 462 gols – Atlético de Madrid.

*Lista atualizada, até fevereiro.

Além de jogador, Rogerinho também é palestrante. Suas palestras motivacionais, que falam de superação, são referências para muitas pessoas.

Recentemente foi aniversário de Rogerinho, e um de seus grandes amigos e ídolo no futebol, Neymar Jr, fez um vídeo parabenizando o craque do Corinthians Mogi e Seleção Brasileira de Futebol de Amputados. Além do ídolo Neymar, Rogerinho recebeu carinho de outros amigos: Neto, Falcão, Cafu, Amaral, David Brasil, Leizinho, além de amigos e familiares.

R9 também é o maior artilheiro do Futebol de Amputados em atividade. Craque mundial, Rogerinho tem em sua galeria de títulos, muitos troféus e medalhas, todavia esse recorde mundial, com certeza é dos mais importes.

