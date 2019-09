Athletico se agiganta no Beira-Rio, consolida time copeiro e ganha o quarto título com Tiago Nunes

O Athletico se agigantou no Beira-Rio, venceu o 13° mata-mata em 16 confrontos com Tiago Nunes e conquistou a Copa do Brasil de 2019. O Furacão – que já tinha feito 1 a 0 na ida – ganhou por 2 a 1 na casa colorada e garantiu o título do torneio pela primeira vez na história.

O Athletico de Tiago Nunes confirmou excelente aproveitamento em mata-matas. Agora, são 13 vitórias e só três derrotas em 16 confrontos. O Furacão só perdeu para Rio Branco-PR (ainda com os aspirantes no estadual), Boca Juniors (pela Libertadores) e River Plate (pela Recopa).

Por outro lado, os comandados de Tiago Nunes superaram, de 2018 para cá, Maringá, Londrina, Coritiba, Peñarol, Caracas, Bahia, Fluminense, Junior Barranquilla, Fortaleza, Flamengo, Shonan Bellmare, Grêmio e, por fim, o Internacional. Isso representa 81% de aproveitamento.

Copeiro, o Athletico conquistou quatro títulos com Tiago Nunes no comando: o Campeonato Paranaense de 2018, a Copa Sul-Americana de 2018, a J. League/Conmebol de 2019 e, por último, a Copa do Brasil de 2019. Com isso, o Furacão acumula 31 títulos em sua história.

Por tudo isso, Tiago Nunes é considerado por muitos como o maior técnico da história rubro-negra. Ele, porém, recusa esse status. Tiago prefere enaltecer os antecessores, como Pepe (técnico em 1995), Vadão (1999), Geninho (2001), Antonio Lopes (2005) e Paulo Autuori (2016/17).

– Quem veio antes de mim me possibilitou viver este momento. Este momento é muito importante para mim e, no momento, sou o treinador que tem entregue os resultados que o clube quer, mas muito porque outros passaram antes de mim e fizeram acontecer – avaliou treinador.

Depois da festa, o Athletico vai (tentar) voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Furacão enfrenta o Vasco, às 16h de domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada. Já garantido na Libertadores de 2020, o Athletico é o 11° colocado, com 26 pontos.

Mata-matas com Tiago Nunes