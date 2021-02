Atacante Rafael Chaves é o novo reforço do Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou, nesta sexta-feira (5), mais um reforço para a temporada 2021. Rafael Chaves, de 22 anos, é o novo atacante da ‘Coruja’. O jogador estava no Audax Rio.

Rafael chega para disputar vaga no setor ofensivo do Boa Esporte/Foto: Divulgação Boa Esporte

Rafael já passou pela base do Palmeiras, além de ter defendido as cores do Osasco Audax e da Ponte Preta. Em suas primeiras palavras como jogador boveta, Chaves se mostrou contente em defender o Boa Esporte. “Estou muito feliz em vestir a camisa do Boa, espero poder ajudar a equipe e que possamos fazer uma excelente temporada neste ano de 2021!” — afirmou.

Preparação para a temporada 2021

Antes de iniciar competições oficiais, o Boa fará, pelo menos, dois jogos-treinos. Neste sábado (6), o time de Varginha enfrentará o Santarritense, no Estádio Municipal, às 15h. Já no dia 17, o Boa encará o Athletic de São João Del Rei, às 15h30.

O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 28/02, contra o América, no Estádio Independência. Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.