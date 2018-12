Atacante James Dean, ex-Sport, acerta com o Boa Esporte

Outros reforços

Na semana passada, o volante César Sampaio, de 28 anos, que estava no Sampaio Corrêa, já falou como atleta do time boveta. “Fico feliz com essa nova etapa na minha carreira. Vai ser um novo desafio e estou ansioso por isso. Vamos trabalhar bastante para alcançarmos nossos objetivos na próxima temporada. Entender os projetos do clube e procurar por isso em prática, para que chegue no final do ano e a gente possa sair feliz com o resultado que alcançamos”, disse.

Outro contratado é o atacante Jayme, de 25 anos, que estava no Remo, clube que o revelou. O atacante Lucas Gomes, de 24 anos, ainda não assinou contrato, mas já está na cidade e pode estar muito perto de reforçar a equipe de Varginha.

Mistério e promessa

Após encerrar de forma melancólica a temporada 2018, o Boa Esporte adota uma política de mistério na montagem do elenco para o próximo ano. Os treinamentos da equipe estão acontecendo com os portões fechados no CT do clube. Mas, o diretor da equipe Boveta, Rildo Moraes, prometeu uma equipe aguerrida e forte para a temporada 2019 e disse estar muito confiante com o time.

“Estamos terminando de montar nosso elenco, nossos atletas já estão treinando, se dedicando ao máximo, já sabem quais são os objetivos do clube e estão bastante focados e com sede de vitórias. Os torcedores podem ter certeza que estamos formando uma equipe coesa, forte, determinada e bem focada no objetivo, que é vencer os grandes confrontos que estão pela frente, tanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro Série C” declarou o diretor.