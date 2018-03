Atacante Fred é operado com sucesso

Foi realizado com sucesso a cirurgia do atacante Fred na manhã desta quarta-feira, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para reconstituição do ligamento cruzado anterior e o reforço na parte lateral, já que um ligamento secundário do joelho direito também foi afetado. O procedimento foi conduzido pelo doutor Sérgio Campolina, diretor médico do Cruzeiro.

Fred receberá alta nesta quinta-feira e deverá começar, nos próximos dias, o trabalho de fisioterapia.

Neste primeiro momento, a fisioterapia é mais utilizada como analgesia para o tratamento da dor. Dentro de dez dias, o atacante dará início às sessões normais de fisioterapia na Toca da Raposa II.

O período de recuperação afastado dos gramados vai durar de seis a oito meses, dependendo da evolução do quadro do jogador.

Fonte: O Tempo / Foto: Alex de Jesus