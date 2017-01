Atacante e ex Fluminense Rodriguinho reforça o Tricordiano

O Tricordiano apresentou na tarde desta segunda-feira (2), mais um reforço para a disputa do Campeonato Mineiro. O atacante Rodriguinho, de 33 anos, que foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010 já se juntou ao elenco e iniciou os treinamentos com o grupo. Em 2016, Rodriguinho disputou o Campeonato Paulista pelo São Bento, a Série D pelo Audax e a Série C pelo River-PI.

A eqiupe de Três Corações, se reapresentou nesta segunda-feira após as festas de fim de ano no Centro de Treinamentos Bola Preta, em Elói Mendes, já que o Estádio Alias Arbex passa por manutenção.

O Tricordiano estreia no Campeonato Mineiro no dia 29 de janeiro contra o Uberlândia, provavelmente em Pouso Alegre. A equipe foi punida com a perda de dois mandos de campo no estadual devido a uma confusão no estadual de 2016.

Fonte: Globo Esporte / Sul de Minas