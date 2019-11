Artilheiro nato, centroavante Mariotto acerta com a Caldense para o Mineiro 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

O centroavante Danilo Mariotto, destaque da Caldense na Série D 2019, acertou com a Veterana para o Campeonato Mineiro 2020. Artilheiro nato, Mariotto foi peça fundamental na campanha alviverde na competição nacional, onde a equipe terminou a primeira fase na liderança geral, entre 68 times. Em 7 jogos, ele marcou 3 gols e chamou a atenção pela qualidade técnica e precisão na finalização.

Nascido em Taubaté-SP em 15/01/1996, Mariotto está com 23 anos e tem 1,84 metros. Acumula no currículo passagens pela bases de Audax, Fluminense e chegou a representar a Seleção Brasileira Sub-17. Além de ter defendido o profissional de times da Ucrânia, Eslovênia e Eslováquia. No Brasil passou por Portuguesa, Boavista e Rio Branco-ES, onde inclusive foi companheiro de ataque de Loco Abreu.

Mariotto chegou à Caldense pela primeira vez no final de abril e, na mesma semana, participou de um jogo-treino contra o Corinthians Sub-23, quando a Veterana saiu vitoriosa por 1 a 0. Sua estreia pelo Verdão foi na abertura da Série D 2019, no triunfo de virada por 2 a 1 contra a Portuguesa-RJ. Ele entrou no segundo tempo e, praticamente em sua primeira jogada, balançou as redes, após se livrar da marcação de dois defensores.

Na sequência da competição, marcou outros dois gols. Na vitória fora de casa por 2 a 0 frente ao Vitória-ES, lance em que dominou pela esquerda e bateu de canhota no canto baixo do goleiro. E depois no triunfo sobre o Sobradinho por 1 a 0 no Ronaldão, mostrando muito oportunismo no costado da zaga.

Mariotto criou identificação com a torcida também pelo espírito de liderança nas preleções do time. Os vídeos divulgados dos bastidores da Veterana, sempre mostravam o jogador dizendo palavras de incentivo aos companheiros. Porém, na segunda fase da Série D, o atleta sofreu uma lesão no joelho esquerdo que o tirou do campeonato.

Em fase final de recuperação, ele está trabalhando intensamente para ficar 100% para a estreia do estadual em janeiro e promete grandes atuações. “A Caldense é um clube que me identifiquei muito. Gostei da cidade, da torcida. E tenho uma gratidão enorme por todos, por isso fiz questão de permanecer. Vou me dedicar ao máximo para continuar marcando gols e levar muitas alegrias aos torcedores” – disse o jogador.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Renan Muniz / Caldense, exceto quando escrito no arquivo da imagem